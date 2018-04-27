Путин призвал законодателей не терять обратную связь с избирателями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для парламентских институтов обратная связь с избирателями чрезвычайно важна, "поэтому надо как можно больше общаться с людьми".

"Для парламентских институтов — и федеральных, и региональных — представительная функция не менее важна, чем законодательная. Поэтому надо как можно больше общаться с людьми и встречаться с ними регулярно. Будьте рядом с ними, будьте доступны, в том числе в трудных для граждан ситуациях", — сказал Путин в пятницу на Совете законодателей РФ.