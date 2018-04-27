Эксперты одобрили идею проверить учебники по литературе и истории

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, одобрили идею провести экспертизу российских школьных учебников по литературе и истории на предмет того, как они излагают информацию о Великой Отечественной войне. Ученые также рассказали, каких подходов в этой экспертизе лучше избегать, и отметили, что сегодня назрела необходимость пересмотреть ряд интерпретаций российской истории.

Ранее газета "Известия" писала о том, что Экспертный институт социальных исследований (ИЭСИ) рекомендовал провести государственно-общественную экспертизу учебников по литературе и истории. По мнению экспертов, на фоне подмены исторических фактов Второй мировой войны, которая происходит в некоторых странах, важно, чтобы российские учебники в полной мере содержали материалы о ВОВ. Помимо этого было предложено зафиксировать школьный канон о ВОВ – набор художественных произведений о войне, которые должны изучить школьники. Эксперты также предложили создать в России федеральный институт исторической памяти.

Заместитель декана по научной работе исторического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрий Андреев заявил, что в целом согласен с мнением членов ИЭСИ, но убежден, что задачу надо ставить шире.

"Уже давно необходимо пересмотреть целый ряд оценок и интерпретаций истории нашей страны, особенно в XX веке, которые в спешном порядке попадали в школьные учебники в начале 90-х, когда прежние марксистские штампы заменялись точно такими же штампами – только на этот раз либеральными. В этом смысле история Великой Отечественной войны представлена еще не самым худшим образом", — сказал он.

С точки зрения Андреева, очевидно, что в последние годы война стала подаваться в школьных учебниках иначе, чем это было в 90-е, однако этого, например, нельзя сказать о представлении дореволюционной эпохи и практически всего советского периода. Он подчеркнул, что история XX века в учебниках по-прежнему изображается в "примитивно-упрощенной схеме противостояния консервативного и либерального начал". При этом, с его точки зрения, ждать, пока научное сообщество придет к консенсусу по этому вопросу, неправильно — такого в ближайшее время может и не произойти.

"Необходимо формировать инициативные авторские коллективы, создавать новые пилотные учебники и образовательные программы, и в этом средней школе вполне в состоянии помочь школа высшая", — сказал он.

СТРЕМЛЕНИЕ СБЛИЗИТЬ ЛИТЕРАТУРУ И ИСТОРИЮ

Директор историко-архивного института РГГУ, заведующий кафедрой отечественной истории новейшего времени Александр Безбородов отметил актуальность рекомендаций института, особо выделив предложение касательно учебников литературы.

"Это интересные предложения. Очень важно, что внимание привлекается к литературе, к комплексу литературных источников, которые изучают школьники. Из этих трех моментов, о которых говорят эксперты института, наиболее интересен тот, который связан со стремлением сблизить литературу и историю. Тогда мы будем иметь больше возможности изучать ключевые события Второй мировой и Великой отечественной – и по литературным источникам, и по историческим", — сказал Безбородов.

Он также отметил, что институты исторической памяти сегодня есть в разных странах, однако у них очень разная репутация. "На этот счет надо подумать. К тому же стоит иметь в виду, что у нас есть Институт российской истории РАН, успешно работающий. Мне кажется, он прекрасно справляется со своими обязанностями", — заключил он.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, в свою очередь, обратил внимание на то, что эти рекомендации не должны ограничиться увеличением количества страниц о ВОВ в учебниках, обращать внимание нужно на современные методики и форматы преподавания.

"Я очень хорошо отношусь к экспертизе, потому что чем больше профессионалов что-то оценивают, тем лучше. На самом деле учебник истории трудно написать даже великим талантам. Однако проблема того, много или мало какой-то информации в учебниках, – это вопрос бесконечный. Другие эксперты могут, например, сказать, что очень мало страниц посвящено Октябрьской революции. Я думаю, что чисто количественный анализ – это заблуждение. Я не против, чтобы эксперты это смотрели, но экстенсивный, количественный подход, много или мало — как я представляю, он тупиковый", — сказал Ямбург.