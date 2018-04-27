Внимание к ветеранам должно быть постоянным, заявил Путин

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, к любой их просьбе и по любому вопросу, должно быть постоянным и неизменным, это наш общий священный долг, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Приближается День Победы. Поздравляю вас с этим священным для всех нас праздником", — сказал Путин в пятницу на Совете законодателей РФ.

"Торжественные мероприятия в честь наших ветеранов уже идут, но очень важно, чтобы внимание к ним было постоянным. К любому вопросу, любой просьбе нужно относиться с огромным уважением и неизменным вниманием. Это наш общий священный долг", — подчеркнул президент.