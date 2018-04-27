Генпрокуратуру попросили проверить новые правила поведения в аэропортах

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров просит генерального прокурора РФ Юрия Чайку провести проверку новых правил поведения в аэропортах Москвы, говорится в письме заместителя председателя объединения Ильи Зотова на имя генпрокурора (есть в распоряжении РИА Новости).

Как сообщает сайт Мособлдумы, депутаты внесли в региональный Кодекс об административных правонарушениях поправки, предполагающие введение ответственности за нарушение правил поведения в аэропортах. Введенные нормы коснулись трех аэропортов — "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский".

Вновь принятый закон, отмечает Общероссийское объединение пассажиров, запрещает посетителям аэропортов множество действий. Пассажирам, ожидающим вылет, запрещается ложиться на кресла, лавки, садиться на ступени и пол. Нарушителей ждет предупреждение или штраф 100 рублей. Более того, запрещается слушать музыку без наушников, бежать по эскалатору (даже если пассажир опаздывает на рейс).

"Общероссийское объединение пассажиров считает, что данные поправки в большинстве своем избыточны и не ставят своей целью сделать пребывание в аэропорту пассажира комфортным, безопасным, и действие данных штрафов может негативно отразиться на более чем 50 миллионах пассажиров", — говорится в письме.

Организация просит дать поправкам правовую оценку, а также провести проверку принятых норм на их соответствие законности и выполнимости, на предмет нарушения прав пассажиров, на свободу передвижения, нахождения и ожидания вылета в аэровокзальном комплексе.

"Работа правил не во всех аэропортах России может иметь дискриминационный характер в отношении граждан. Стоит также отметить, что, принимая данный закон, не учитывалось мнение пассажирского сообщества, а в учет бралось мнение руководства аэровокзального комплекса", — отмечается в документе.