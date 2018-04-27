Шиханы после "дела Скрипалей" готовятся стать жемчужиной Поволжья

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы, ставшее знаменитым после скандала с отравлением Скрипалей, готовится к новому будущему — в этот раз связанному с химической промышленностью в интересах аграриев, рассказал в интервью РИА Новости глава территориального образования Андрей Татаринов.

Четвертого марта в британском Солсбери в бессознательном состоянии был обнаружен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти и СМИ объявили, что их отравили боевым отравляющими веществом, а позже издания указали, оно было разработано и произведено в российских Шиханах.

"В настоящее время мы разрабатываем план социально-экономического развития города на ближайшие годы, и главный акцент в развитии города мы хотим сделать на химическую промышленность — главным образом в части производства удобрений и веществ по борьбе с вредителями", — сказал Татаринов.

Он добавил, что город находится в сельскохозяйственном регионе и потенциальные клиенты живут "вокруг", а "тот уникальный научный потенциал, который у нас есть, нужно использовать в полном объеме".

При этом Татаринов отметил, что внезапно свалившаяся популярность не сильно повлияла на жизненный уклад горожан. "СМИ нас просто атаковали. К нам приезжают журналисты с телеканалов, из газет. Но мы люди немногословные, да и сказать то нам нечего, кроме того, что никакого "Новичка" у нас нет. А так, конечно — люди обсуждают ситуацию, следят за новостями", — добавил он.

По словам Татаринова, все работы, связанные с ликвидацией химоружия, завершены. Причем ГИТОС (Государственный институт технологий органического синтеза, сейчас ставший филиалом ГосНИИОХТ) не занимался непосредственно уничтожением. В его зону ответственности входила разработка соответствующих технологий.

"Российская Федерация подписала конвенцию о запрещении химического оружия. Я помню, как сюда приезжали американцы, все обследовали. Все работы в институте проводились под их наблюдением… На сегодняшний день программа завершена. Институт выполнил свою задачу. Мы понимаем, что ЗАТО Шиханы в своем статусе доживает последние дни и ожидаем перепрофилирования института", — отметил Татаринов.

Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.

Трудности бизнеса

Глава города рассказал, что после 2017 года (когда постановлением правительства РФ был установлен новый режимный статус ЗАТО), попасть в город стало легче — не нужно проходить КПП на въезд. Однако статус ЗАТО по-прежнему накладывает ограничения на развитие бизнеса.

"Мы не можем продавать землю на территории города в частную собственность, а можем только сдавать ее в аренду. Это ограничивает возможности по привлечению инвестиций", — отметил Татаринов.

Он также поведал о том, что бывший в советские времена градообразующим Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) постепенно снижает свое участие в жизни города.

"Сейчас в ГосНИИОХТ у нас работает всего 200 человек. Весь институт состоит всего из нескольких корпусов, некоторые из которых уже снесены. Если предприятие перестало производить продукцию, то его нужно закрывать, а на этом месте открывать новое. Но предприятие, которое использовало ядовитые вещества нельзя использовать, его можно только снести. Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей", — рассказал Татаринов.

Будущая жемчужина Поволжья

Руководство города надеется, что "вблизи с Шиханами пройдет трасса Шанхай — Гамбург, так называемый "Новый Шелковый путь", а также делает ставку на расположение города — недалеко от Волги, федеральной трассы Р-228 и железной дороги. "Мы надеемся, что выгодное местоположение приведет к развитию нашего города", — сказал Татаринов.

По его словам, недавно в правительство Саратовской области был представлен план развития Шихан, он был рекомендован для участия во всероссийском конкурсе развития малых городов.

"Шиханы — город химиков, даже День города у нас отмечается в День химика — 27 мая, поэтому одна из идей развития города — создать Сквер химиков, установить там стелу — руки держащие колбу. В этом году установим ко Дню памяти и скорби вечный огонь. Планируем развивать пешеходные зоны с лавочками, сценой в парке. Мы сделаем Шиханы жемчужиной в саратовском Поволжье", — подытожил Татаринов.

Он также рассказал, что по состоянию на 1 января 2018 года в городе проживало 5665 человек, из которых 2500 — пенсионеры. Однако люди, работавшие в химической промышленности, уходят на пенсию в 45 лет, то есть среди них велика доля трудоспособного населения. Еще 1030 человек — дети: 630 школьников и 400 дошкольного возраста. Жители города — в основном приезжие с высшим образованием.