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Общество

Шиханы после "дела Скрипалей" готовятся стать жемчужиной Поволжья

Сюжет:
Дело об отравлении Скрипалей (1394)
14:5527.04.2018
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© Фото : администрация ЗАТО ШиханыГород Шиханы Саратовской областиГород Шиханы Саратовской области
© Фото : администрация ЗАТО Шиханы

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы, ставшее знаменитым после скандала с отравлением Скрипалей, готовится к новому будущему — в этот раз связанному с химической промышленностью в интересах аграриев, рассказал в интервью РИА Новости глава территориального образования Андрей Татаринов.

Лисички. Архивное фото
© Fotolia / babsi_w
Глава Шихан: жители собирают грибы, не боясь отравиться "Новичком"
Четвертого марта в британском Солсбери в бессознательном состоянии был обнаружен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти и СМИ объявили, что их отравили боевым отравляющими веществом, а позже издания указали, оно было разработано и произведено в российских Шиханах.

"В настоящее время мы разрабатываем план социально-экономического развития города на ближайшие годы, и главный акцент в развитии города мы хотим сделать на химическую промышленность — главным образом в части производства удобрений и веществ по борьбе с вредителями", — сказал Татаринов.

Он добавил, что город находится в сельскохозяйственном регионе и потенциальные клиенты живут "вокруг", а "тот уникальный научный потенциал, который у нас есть, нужно использовать в полном объеме".

При этом Татаринов отметил, что внезапно свалившаяся популярность не сильно повлияла на жизненный уклад горожан. "СМИ нас просто атаковали. К нам приезжают журналисты с телеканалов, из газет. Но мы люди немногословные, да и сказать то нам нечего, кроме того, что никакого "Новичка" у нас нет. А так, конечно — люди обсуждают ситуацию, следят за новостями", — добавил он.

По словам Татаринова, все работы, связанные с ликвидацией химоружия, завершены. Причем ГИТОС (Государственный институт технологий органического синтеза, сейчас ставший филиалом ГосНИИОХТ) не занимался непосредственно уничтожением. В его зону ответственности входила разработка соответствующих технологий.

"Российская Федерация подписала конвенцию о запрещении химического оружия. Я помню, как сюда приезжали американцы, все обследовали. Все работы в институте проводились под их наблюдением… На сегодняшний день программа завершена. Институт выполнил свою задачу. Мы понимаем, что ЗАТО Шиханы в своем статусе доживает последние дни и ожидаем перепрофилирования института", — отметил Татаринов.

Трудности бизнеса

Город Шиханы в Саратовской области. Архивное фото
© РИА Новости
В Шиханах хотят запатентовать название "Новичок" для бытовой химии
Глава города рассказал, что после 2017 года (когда постановлением правительства РФ был установлен новый режимный статус ЗАТО), попасть в город стало легче — не нужно проходить КПП на въезд. Однако статус ЗАТО по-прежнему накладывает ограничения на развитие бизнеса.

"Мы не можем продавать землю на территории города в частную собственность, а можем только сдавать ее в аренду. Это ограничивает возможности по привлечению инвестиций", — отметил Татаринов.

Он также поведал о том, что бывший в советские времена градообразующим Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) постепенно снижает свое участие в жизни города.

"Сейчас в ГосНИИОХТ у нас работает всего 200 человек. Весь институт состоит всего из нескольких корпусов, некоторые из которых уже снесены. Если предприятие перестало производить продукцию, то его нужно закрывать, а на этом месте открывать новое. Но предприятие, которое использовало ядовитые вещества нельзя использовать, его можно только снести. Я думаю, что руководство института совместно с федеральными структурами найдет возможность для дальнейшего использования территории института для других целей", — рассказал Татаринов.

Будущая жемчужина Поволжья

Город Шиханы в Саратовской области. Архивное фото
© РИА Новости
Химоружие никогда не хранилось в Шиханах, заявил глава города
Руководство города надеется, что "вблизи с Шиханами пройдет трасса Шанхай — Гамбург, так называемый "Новый Шелковый путь", а также делает ставку на расположение города — недалеко от Волги, федеральной трассы Р-228 и железной дороги. "Мы надеемся, что выгодное местоположение приведет к развитию нашего города", — сказал Татаринов.

По его словам, недавно в правительство Саратовской области был представлен план развития Шихан, он был рекомендован для участия во всероссийском конкурсе развития малых городов.

Демонстрация технологии уничтожения химического оружия на военном объекте Шиханы. Архивное фото
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Глава Шихан, где якобы создали "Новичок", поблагодарил британские СМИ
"Шиханы — город химиков, даже День города у нас отмечается в День химика — 27 мая, поэтому одна из идей развития города — создать Сквер химиков, установить там стелу — руки держащие колбу. В этом году установим ко Дню памяти и скорби вечный огонь. Планируем развивать пешеходные зоны с лавочками, сценой в парке. Мы сделаем Шиханы жемчужиной в саратовском Поволжье", — подытожил Татаринов.

Он также рассказал, что по состоянию на 1 января 2018 года в городе проживало 5665 человек, из которых 2500 — пенсионеры. Однако люди, работавшие в химической промышленности, уходят на пенсию в 45 лет, то есть среди них велика доля трудоспособного населения. Еще 1030 человек — дети: 630 школьников и 400 дошкольного возраста. Жители города — в основном приезжие с высшим образованием.

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© РИА Новости
Парк в ЗАТО Шиханы: Аллея Славы и памятники пограничникам и десантникам
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