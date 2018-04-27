В ОП с сомнением отнеслись к запрету лежать на креслах аэропортах

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Поправки, позволяющие штрафовать за нарушение правил поведения в московских аэропортах — простая фиксация "правил вежливости", однако к запрету лежать на креслах есть вопросы, поскольку нередко авиарейсы задерживают, и в этих случаях руководство воздушных гаваней должно принимать решение по ситуации, заявил РИА Новости секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Ранее сообщалось, что Мособлдума приняла поправки к региональному КоАП, которые позволят выписывать штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Согласно поправкам, штрафы вводятся за такие нарушения, как засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, прослушивание музыки без наушников. Запрещается передвижение по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок. Также не разрешается сидеть на полу, лежать на креслах и размещать на них багаж.

"Прослушивать музыку в наушниках — это просто правило вежливости, не более того. Не вижу здесь ничего удивительного. Что касается лежать на сидениях — это вопрос. Когда задержки рейсов, что людям делать?.. Мне кажется, что здесь администрация аэропортов должна в таких экстренных случаях отталкиваться от ситуации. Мне, как простому обывателю, который тоже пользуется самолетами, кажется, что надо все-таки какой-то подзаконный акт сделать. Всякое бывает: погода, десятки рейсов задержаны, куда людям деваться? А детям тоже нельзя лежать на скамейке?" — сказал Фадеев.

Остальные нововведения он назвал "обычными правилами вежливости" и отметил: "Хорошо, что их зафиксировали".

Поправками устанавливается ответственность за нарушение порядка при оформлении багажа или регистрации. Также штраф предусмотрен для граждан, которые будут предлагать свои услуги или заниматься попрошайничеством. Наконец, привлечь к ответственности могут лиц, использующих аэропорт для проживания вне гостиниц. Эти действия могут повлечь предупреждение или штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Новые правила распространяются на территории аэропортов и аэровокзальных комплексов, а также на зоны безопасности шириной не менее 30 метров от здания аэропорта.