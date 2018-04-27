Елецкий фестиваль "Русская закваска" вошел в ТОП-10 лучших мероприятий РФ

ЛИПЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Фестиваль Липецкой области "Русская закваска", который называют брендом города Ельца, вошел в топ-10 рейтинга лучших майских гастрономических праздников и фестивалей России, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.

"Русская закваска" заняла второе место в общероссийском топ-10. В этом году фестиваль, который пройдет 19-20 мая, посетят около 18 тысяч человек. Для гостей приготовят более двухсот блюд, включая пироги, блины, расстегаи, "Сычуг по-елецки", "Карман по-гусарски", свыше двадцати видов елецкого белого кваса с чабрецом, с хреном, с изюмом", — говорится в сообщении.

Праздник славится своими "Обжорными рядами" и площадкой "Город мастеров", где будут представлены елецкие кружева, валенки с вышивкой и рисунками, а также такие традиционные для Ельца промыслы, как резьба по дереву, ковка и керамика. В рамках фестиваля также пройдет концерт с елецкой рояльной гармонью.

"Такие фестивали помогают развитию туристической отрасли в регионе", — цитирует пресс-служба слова главы Липецкой области Олега Королева.

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