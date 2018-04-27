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Общество

Глава комитета Госдумы предложил вернуть в Россию вытрезвители

13:2027.04.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМедицинский вытрезвитель. Архивное фотоМедицинский вытрезвитель. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил вернуть вытрезвители в России.

Медицинский вытрезвитель в Химках. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Залить за воротник". Как будут работать вытрезвители в России
"Нам представляется целесообразным закрепление правовых основ создания и функционирования специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи", — сказал Морозов в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу, сказав, что данное предложение является "очень разумным".

Морозов сообщил, что, по данным из регионов, ежегодно в медицинские организации доставляется около 1 миллиона человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из них госпитализируются только 30%, отказываются от получения медицинской помощи 8% из числа доставленных, получают помощь в приемных отделениях 22,5%, и более 35% лиц, доставленных в медицинские организации, не нуждаются в оказании медицинской помощи.

Глава комитета уточнил РИА Новости, что отдельного законодательного регулирования требует вопрос принудительного размещения в специализированных учреждениях лиц в состоянии опьянения, которые утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

"Полагаем возможным дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей, регламентирующей принудительное размещение таких лиц в специализированные учреждения до выведения их из состояния алкогольного опьянения", — сказал РИА Новости Морозов.

Медицинский вытрезвитель. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Москве планируют открыть коммерческие вытрезвители
Кроме того, по его словам, в таких учреждениях должны быть созданы условия для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи или организации эвакуации нуждающихся в медицинской помощи в медицинские организации.

"Ни для кого не секрет, что сегодняшние масштабы алкоголизации населения России буквально угрожают будущему. Выход из создавшегося положения возможен лишь путем разработки комплексной и экономически обеспеченной антиалкогольной политики государства и утверждения ее на законодательном уровне", — добавил парламентарий.

В начале марта директор Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в интервью газете "Известия" заявил, что "уже практически решено", что в России будет возрождена система вытрезвителей, и этим, по его словам, займется министерство труда и социальной защиты. В Минтруде эту информацию опровергли.

Вытрезвители МВД в России закрылись в 2011 году в ходе реформы министерства, их функции были переданы медицинским учреждениям. В феврале 2017 года член Общественной палаты РФ Владимир Слепак заявил о намерении просить министра здравоохранения Веронику Скворцову обязать Минздрав восстановить в стране систему медицинских вытрезвителей, по его мнению, эта мера, в том числе, поможет предотвращать нападения на медиков.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Сергей
Поскольку искоренение проблемы алкоголизма в том или ином ярковыраженном проявлении на данном этапе существования человечества невозможно это следует охарактеризовать как шаг государства на встречу к обществу, как минимум к её части.
13:43
27.04.2018
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