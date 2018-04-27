Эксперт рассказал о сокращении числа заключенных в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Число заключенных за последние 5 лет сократилось с 1 миллиона человек до 624 тысяч, заявил профессор Университета прокуратуры Сергей Расторопов на семинаре по обеспечению прав осуждённых.
"Руководство страны приняло принципиальное решение сократить тюремное население. Пять лет назад оно насчитывало около миллиона человек, на сегодняшний день 624 тысячи находятся в местах лишения свободы, включая следственные изоляторы. Судите сами, 30% осуждённых отбывают наказание, не связанное с лишением свободы", — сказал Расторопов.
По его словам, это в том числе является следствием "либерализации, демократизации и гуманизации уголовного наказания". Он отметил, что основной проблемой для подозреваемых и обвиняемых остается размер личной площади в местах содержания.
Однако, как отметил профессор, наиболее остро вопрос с площадью обстоит в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге из-за значительного прироста населения в этих регионах.