Все жители знают, что "Новичка" в Шиханах нет, заявил глава города

ШИХАНЫ (Саратовская обл.), 27 апр — РИА Новости. В Шиханах не производилось отравляющее вещество "Новичок", и об этом знают все жители города, заявил в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

"Сказать, что "Новичок" был произведен у нас в Шиханах, — это абсурд. Мы воспринимаем все эти обвинения как обман, как выдумку. Главное, что все эти обвинения бездоказательны. Все жители нашего города это знают", — рассказал глава города.

Чтобы установить принадлежность производства вещества к конкретной лаборатории, нужно получить из нее образец этого вещества. Но в Шиханах невозможно найти "Новичок", потому что его в городе нет, отметил Татаринов.

"Если говорить о том, что британцы что-то где-то взяли, то меня интересует вопрос: а где взяли? У нас нельзя взять того, чего у нас и так нет", — добавил он.

Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal pic.twitter.com/8mjBgysmBo — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 27 апреля 2018 г.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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Британские СМИ Британии сообщали, что химическое вещество "Новичок", которым могли быть отравлены Скрипали, якобы произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

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