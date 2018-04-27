В Приамурье сообщили, что обращения из "зеленой папки" Путина рассмотрены

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Амурской области Александр Козлов сообщил, что все обращения жителей региона, которые были переданы ему президентом РФ Владимиром Путиным, рассмотрены, с каждым обратившимся Козлов встретился лично, информирует пресс-служба правительства Приамурья.

"Зеленую папку" Путин вручил Козлову во время визита в Приамурье 3 августа 2017 года, обращения от жителей региона поступили к президенту во время подготовки к прямой линии. Путин процитировал тогда одно из обращений о проблемах с получением бесплатной медицинской помощи. Через несколько дней после этого в отставку подал министр здравоохранения региона Николай Тезиков.

В декабре в интервью РИА Новости Козлов рассказал, что рассмотрел 34 из 65 обращений. Итоги работы глава региона подвел на рабочей встрече с руководителем управления по обращению граждан Ольгой Довлатбеговой.

"В "зеленой папке" находилось 65 вопросов. По 11 не удалось найти заявителей; по 54 вопросам из папки приняты решения, но у некоторых длительность выполнения не быстрая, поэтому они находятся в процессе исполнения. Со всеми амурчанами, которые задали свои вопросы президенту, Александр Козлов встретился лично",- сообщают власти Приамурья.

Козлов отметил, что часть вопросов была передана в профильные ведомства, в том числе в РЖД, СК по региону и прокуратуру. Людей чаще всего волновали проблемы ЖКХ, дорожного хозяйства и медицины.

"На приобретение лекарств в нынешнем году дополнительно будет направлено порядка 400 миллионов рублей, соответствующие поручения уже даны министерству здравоохранения области. Будем продолжать работать в данном направлении, чтобы изыскать еще средства", — цитирует Козлова пресс-служба.

По опыту прямой линии президента в Приамурье организован проект "Напрямую к губернатору", уже поступило около 27 тысяч предложений.

Как пояснила Довлатбегова, более половины всех бланков уже обработаны, определены компетентные органы для их проработки. Оставшуюся половину контрольное управление аппарата губернатора планирует обработать в течение месяца. Затем будут вырабатываться управленческие решения, предложения передадут губернатору.

"Напоминаю вам, что те вопросы, которые требуют неотлагательного решения, например, вопросы здоровья людей — нужно отрабатывать оперативно. Решать в первую очередь", — приводятся слова Козлова в сообщении.