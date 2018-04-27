В Приамурье пообещали премию за информацию о виновниках лесных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Приамурья Александр Козлов вручит благодарности и денежные премии тем, кто поможет найти виновных в пожарах в регионе, сообщает в пятницу пресс-служба правительства области.

Накануне в Амурской области из-за лесных пожаров был введен режим ЧС. С начала введения особого противопожарного режима в Приамурье на поджигателей составлено более 2,1 тысячи административных протоколов.

"Глава области призвал жителей быть ответственнее и пообещал тем, кто поможет найти виновных в поджогах, вручить благодарности губернатора области, которые сопровождаются денежной премией", — сообщает пресс-служба.

Козлов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что " у каждого пожара есть имя и фамилия".

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ), в области действуют 23 природных пожара, 5 из них локализованы. Ликвидировано 11 пожаров на общей площади 16,1 гектара.

"На тушении пожаров задействованы 1282 человека, 221 единица техники, в том числе 7 воздушных судов: Бе-200 — три единицы, Ми-8 — две единицы, Cessna — одна единица, АН-2 — одна единица", — сообщает центр.

По информации Восточного военного округа (ВВО), разведку пожарной обстановки в области проводят боевые вертолеты Ми-8АМТШ, в воскресенье группа армейской авиации была направлена из Хабаровского края в Приамурье.

"Всего вертолетами армейской авиации ВВО за период работы в Амурской области в труднодоступные районы доставлено 98 огнеборцев, перевезено 2,5 тонны грузов, оборудования и продовольствия", — сообщает округ.