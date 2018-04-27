МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Роскомнадзор включил некоторые IP‐адреса социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook и Twitter в реестр запрещенных сайтов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на порталы, отслеживающие расширение перечня заблокированных ресурсов.

По информации издания, всего в список попало более 180 IP-адресов, в том числе "Яндекса", Yahoo и российского сервиса онлайн‐дневников Liveinternet. Как следует из копий выгрузки реестра, опубликованных на портале Pastebin , через некоторое время адреса крупных интернет-компаний пропали из перечня. При этом на сайте Роскомнадзора адреса значатся как заблокированные.

Как сообщил изданию гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который владеет одним из сайтов, отслеживающих блокировки, в списке также оказался так называемый сервер времени крупнейшей в России точки обмена интернет-трафиком MSK-IX. При этом эксперт отметил, что адреса могли оказаться в числе заблокированных в результате хакерской атаки.

"Думаю, это не они. Скорее всего, это взлом Роскомнадзора", — заявил Кулин.

Ранее Роскомнадзор начал блокировку Telegram в России по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.