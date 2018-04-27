В Госдуму внесли проект о сроке отмены прекращения уголовного преследования

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму законопроект, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года сможет отменить прекращение уголовного дела или преследования, соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.

"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования", — говорится в распоряжении, подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По истечении одного года такая отмена будет возможна только на основании судебного решения, согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования, поясняет правительство.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ данного законопроекта назначен статс-секретарь — заместитель министра юстиции РФ Юрий Любимов.