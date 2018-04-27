Следователи заинтересовались долгами по зарплате в авиакомпании "Скол"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о долгах по зарплате перед сотрудниками авиакомпании "Скол", которые могут превышать 8 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В четверг государственная инспекция труда в Ханты-Мансийском автономном округе заявила о внеплановой проверке в авиакомпании "Скол", базирующейся в Сургуте. По данным ведомства, за февраль и март текущего года предприятие задолжало 183 работникам более 8 миллионов рублей.

Трудовые инспекторы, как говорилось в сообщении, выдали исполняющему обязанности генерального директора авиакомпании обязательное к исполнению предписание о погашении задолженности по зарплате до 14 мая. Кроме того, в связи с долгами были возбуждены административные дела, компанию оштрафовали на 40 тысяч рублей, руководителя — на 10 тысяч.

"В настоящее время следователями управления проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Данному факту будет дана принципиальная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в следственном ведомстве.

В январе Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировал заявление о признании авиакомпании "Скол" банкротом. Согласно материалам, опубликованным в картотеке дел суда, в качестве заявителя выступает некто Игорь Васильченко. Сумма исковых требований составляет более 3,5 миллиона рублей.

Осенью прошлого года Сургутская межрайонная инспекция федеральной налоговой службы также обратилась с иском в Арбитражный суд Югры о признании банкротом авиакомпании "Скол" в связи с долгом перед бюджетом, превышавшим, по информации ведомства, 17 миллионов рублей. Однако перевозчику удалось оперативно погасить задолженность, что помогло избежать банкротства.

Авиакомпания "Скол" была создана в 2000 году в Сургуте. Компания осуществляет вертолетные перевозки на территории Западной и Восточной Сибири, выполняет работы за рубежом.