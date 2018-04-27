Известный на Урале журналист Кирилл Зернов скончался в Озерске

ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Челябинский журналист, руководитель информационного центра ПО "Маяк" (город Озерск) Кирилл Зернов скончался в пятницу ночью в Челябинской области, сообщил РИА Новости руководитель информационно-аналитического отдела администрации Озерска Сергей Зюсь.

"Информацию о смерти Кирилла Зернова мы получили от ПО "Маяк". Это произошло ночью. Причина пока неизвестна. Ему был 51 год", — сказал он.

По его словам, Зернов работал в Озерске, но сам был из Челябинска, а потому жил неделю в одном городе, неделю – в другом.

Дата прощания пока не называется, отметил Зюсь.

Как сообщают местные СМИ, ранее Кирилл Зернов занимал должность главного редактора газеты "АиФ-Челябинск".