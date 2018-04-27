"Шампанское по утрам не пью". Современные аристократы — о балах и усадьбах

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. После революции представителям дворянских фамилий было непросто. Тем не менее не все эмигрировали или подверглись репрессиям. Современные потомки русских аристократов гордятся своими предками, изучают семейные родословные. РИА Новости поговорило с ними и выяснило, что для них значит высокое происхождение.

Илья Олсуфьев

История моего рода восходит к началу XVII века. Все предки были либо на государственной, либо на военной службе. Наверное, самый знаменитый мой родственник — Адам Олсуфьев, действительный тайный советник и статс-секретарь императрицы Екатерины Великой. Известен также искусствовед Юрий Олсуфьев. После революции он скитался по разным городам, в какой-то момент его семья осела в Сергиевом Посаде. Когда грабили Троице-Сергиеву лавру, он был одним из тех, кто спасал мощи Сергия Радонежского. За это его расстреляли на Бутовском полигоне в Москве.

Каких-то семейных реликвий у меня не сохранилось. Что-то сейчас находится в музеях, что-то родственники увезли с собой в эмиграцию. На Поварской улице есть Центральный дом литераторов. Так вот, этот особняк принадлежал Олсуфьевым. Есть еще дом в Питере, на набережной реки Мойки. Полностью сохранилась усадьба в селе Ершово под Звенигородом, там теперь пансионат. Можно приехать, посмотреть. В Москве в районе Хамовники есть Олсуфьевский переулок. Мои предки там жили по соседству со Львом Толстым, ходили друг к другу в гости. По семейной легенде, прообразом семьи Ростовых из романа "Война и мир" послужили как раз Олсуфьевы.

После революции многие Олсуфьевы эмигрировали. Сейчас у меня несколько родственников во Франции, в Италии и Австралии. Они иногда приезжают в Россию. По-русски почти не говорят.

Я два года учился в Великобритании, но вернулся. Скучал по семье, близким. В России с каждым годом у людей усиливается интерес к своему происхождению. Сложилось большое сообщество потомков дворян. Насколько я знаю, в Российском дворянском собрании состоит несколько тысяч человек. В Москве каждую неделю проводятся литературные вечера, выставки, лекции. Есть винный клуб — там можно продегустировать интересные сорта вина. Пару раз в год — большие балы.

Я в этих мероприятиях не очень активно участвую. По моим наблюдениям, там немало людей сомнительного происхождения. В России также действует филиал парижского Союза русских дворян, основанного эмигрантами. Он не такой многочисленный, туда сложнее попасть из-за тщательной проверки родословной. Есть молодежная секция — для потомков дворян в возрасте от 18 до 35 лет.

Примерно раз в два месяца дворянские организации Европы организуют так называемые культурные уик-энды. Стоит недорого — 200-250 евро. Начинается все в четверг и заканчивается в воскресенье. В программе всегда экскурсии, поездки в интересные места. И самое главное — роскошный бал. Он проходит по всем правилам: ужин, танцы, общение. Обычно в уик-эндах участвуют 100-120 человек из 12-15 стран. Я был на таких встречах в Голландии, Дании, Швеции, Франции, Испании, Бельгии, Финляндии.

Мне было интересно узнать, как живут потомки дворян в других странах. Многие — в тех же домах, что и их предки век назад. Вопреки распространенному мнению, это небогатые люди, типичный европейский средний класс. Они очень открытые, с ними легко. При общении с европейцами у меня щемящее чувство возникает: если бы не Октябрьская революция, то и у нас не было бы такого слома традиций.

Олег Щербачев

© Фото : из личного архива Олега Щербачева Олег Щербачев © Фото : из личного архива Олега Щербачева Олег Щербачев

Род мой средней древности — ему около 500 лет. Впервые упоминается в 1498 году. Тогда Дмитрий Щербач, который был толмачем, то есть переводчиком, за свою службу получил поместье в Новгородской земле, недавно присоединенной к Московскому государству. Во второй половине XVI века и весь XVII век Щербачевы служили в городе Козельске, он сейчас относится к Калужской области. В 1613 году один из Щербачевых подписывал от Козельска грамоту на избрание на престол Михаила Федоровича Романова. В 1649-м другой Щербачев — мой прямой предок — подписывал Соборное уложение.

Самый известный в роду — генерал от инфантерии Дмитрий Григорьевич Щербачев. Георгиевский кавалер, удачливый военачальник в Первую мировую войну. В 1917-м — командующий Румынским фронтом. Советскую власть он не признал и без колебаний отдал Бессарабию румынскому королю. Как известно, до 1939 года Бессарабия входила в состав Румынии. Ленин объявил генерала врагом народа, даже подсылал убийц, но покушения провалились. Румынский король обеспечил генералу безбедное существование в Ницце. Умер Дмитрий Григорьевич в 1932 году.

С семейными реликвиями все очень сложно. Остались альбомы с фотографиями. Что-то передали родственники, которые живут во Франции. У меня, например, есть главный документ о службе Дмитрия Григорьевича — его послужной список. Долгое время в семье хранилась шашка генерала, но лет семь назад его внук по бедности вынужден был выставить ее на аукцион.

© Фото : из личного архива Олега Щербачева Генерал от инфантерии Дмитрий Григорьевич Щербачев с сыном Александром © Фото : из личного архива Олега Щербачева Генерал от инфантерии Дмитрий Григорьевич Щербачев с сыном Александром

С памятными местами ситуация тоже непростая. Как ни странно, сохранилась церковь, которую выстроил тот мой предок, который подписывал Соборное уложение в 1649 году. Сейчас она стоит совершенно заброшенная, одинокая, в голом поле. В селе Обухово под Калугой была усадьба, но ее разрушили и разграбили еще в 1917 году.

Сам я окончил кафедру теоретической физики в МИФИ, преподаю там общую физику. Кроме того, с 2014 года я — предводитель российского Дворянского собрания. Почему-то всем кажется, что наша деятельность сводится к организации балов, а утро мы чуть ли не с бокала шампанского начинаем. На самом деле главная наша миссия — просветительская. Мы проводим встречи с историками, издаем книги о культуре, наследии страны. Да, пару раз в год у нас и торжества происходят. Вот сейчас собираемся в Крым на бал "Русская Таврида", в Гурзуфе. Но и там мы танцами не ограничимся. В Ялте у нас состоится круглый стол, где обсудим вопрос возвращения улицам исторических названий.

Маргарита Волкова

© Фото : из личного архива Маргариты Волковой Маргарита Волкова © Фото : из личного архива Маргариты Волковой Маргарита Волкова

О своих предках я узнала достаточно поздно. Моего прадеда дважды судили, объявили врагом народа и расстреляли в 1942 году. В семье об этом не говорили, но меня всегда тянуло к истории России. Интерес возник уже в восемь лет, когда посмотрела мультфильм "Анастасия". Моему детскому сердцу показалась очень трогательной история о возможном спасении княжны.

Постепенно родители поняли, что процесс необратим, и в 13-летнем возрасте я узнала, что прадед был дворянином, представителем старинной фамилии Муромцевых. С этого момента я активно искала информацию о своих предках: какие у них были традиции, как они жили, чем увлекались. Нашла много музыкальных альбомов бабушки. Я и сама хотела пойти в музыкальную школу, но родители решили, что это отнимет у меня слишком много времени.

© Фото : из личного архива Маргариты Волковой Сергей Николаевич Муромцев с супругой © Фото : из личного архива Маргариты Волковой Сергей Николаевич Муромцев с супругой

Кроме того, в семейном архиве я обнаружила письма, которые получала моя прабабушка до замужества. Молодые люди мечтали с ней познакомиться, встретить ее на балу, во время прогулки. Меня всегда восхищало, что в этих посланиях прадеда называют "его высокородие". Эти записки я тщательно храню.

Я во многом ориентируюсь на своих прабабушек. Они очень хорошо знали иностранные языки — я люблю английский, французский, итальянский. Они прекрасно танцевали — я в 2013-м прошла кастинг и стала дебютанткой Венского бала в Москве, а также Московского бала в Вене. Вообще, балы все популярнее. Я была на балах в Италии, Брюсселе, Варшаве, Лондоне. Несколько раз посещала Париж, где очень тепло всегда принимает белая эмиграция. Я знаю, что, придя в собор Александра Невского на улице Дарю, обязательно встречу знакомых.

Однажды в комнате бабушки я нашла старинные фотографии. Я рассматривала их несколько часов подряд. Мне всегда хотелось увидеть лица предков и тех, с кем они дружили. Сама я работаю в нефтяном бизнесе, но мое увлечение мне очень помогает в жизни. Считаю, что это дает основу, фундамент личности. Перед тем как принять какое-то решение, я всегда думаю, как бы к нему отнеслись мои предки.