Минниханов открыл новое здание татарского ТЮЗа в Казани

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг открыл новое здание Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, сообщает его пресс-служба.

Казанский татарский ТЮЗ теперь располагается в здании, которое раньше занимал Дом офицеров, а до этого кинотеатр "Победа".

"Приехавший на открытие Минниханов обошел помещения, оценил качество ремонта и перепланировки, заглянул в гримерную, костюмерную, репетиционный зал и спустился в основной зал, где на сцене в тот момент играли отрывок из пьесы "Актер" основателя первого татарского театра Габдуллы Кариева, имя которого и носит татарский ТЮЗ в Казани", — говорится в сообщении.

Поздравляя коллектив татарского ТЮЗа с новосельем, Минниханов отметил важность театров в культурной жизни республики и воспитании детей. Президент Татарстана также попросил строителей подумать о том, как можно наиболее эффективно и с пользой для театра задействовать пока пустующие территории, например, подвальные помещения.

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