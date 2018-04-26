Ректор допустил обязательную сдачу ЕГЭ по истории России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории России мог бы стать третьим обязательным предметом для всех выпускников российских школ, считает ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

"Если ЕГЭ по русскому и математике обязательны сейчас для выпускников школ, то экзамен по истории России, как, впрочем, и по разделам всемирной истории, мог бы быть следующим по счету обязательным для выпускников российских школ", — сказал Демидов, выступая на пленарном заседании съезда российского союза ректоров.

Он напомнил также, что ранее уже обсуждался как обязательный для выпускников экзамен по иностранному языку.