Обвиняемый в домогательствах к биатлонистке тренер уволен

Спортсменки на дистанции масс-старта среди женщин на чемпионате Европы по биатлону-2016 в Тюмени

Спортсменки на дистанции масс-старта среди женщин на чемпионате Европы по биатлону-2016 в Тюмени

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Министерстве спорта Московской области не исключают, что обвиненный биатлонисткой в домогательствах тренер Сергей Тутмин может понести уголовное наказание. Об этом заявил глава ведомства Роман Терюшков.

Ранее 17-летняя Анна Моисеева заявила, что наставник предлагал ей покровительство и место в сборной взамен на определенное отношение с ее стороны. По словам Терюшкова, спортсмена пожаловалась в министерство в конце марта.

В результате проверки старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Тутмин был уволен и отстранен от тренерской деятельности.

"Не исключаю, что по результатам проверки, статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную. Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру", — сказал Терюшков.

По его словам, ведомство гарантирует биатлонистке поддержку и защиту от давления, создаст условия для продолжения тренировок.

Терюшков подчеркнул, что министерство совместно со спортивными федерациями проводит проверку для предотвращения подобных случаев. Она завершится 1 июня.

Также инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Правоохранители проверяют сообщения о домогательствах тренера, опрашивает людей, "которые обладают информацией о фактах, указанных в заявлении", заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, мама девочки рассказала, тренер неоднократно понуждал ее дочь к действиям сексуального характера, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями вплоть до исключения из команды.