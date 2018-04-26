Путин призвал деятелей искусства пропагандировать знания и науки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Деятели российского искусства должны уделять внимание пропаганде знаний и науки, считает президент России Владимир Путин.

Выступая на съезде Российского союза ректоров, Путин рассказал, что встречался с писателем Даниилом Гранином незадолго до его смерти.

"Буквально за две недели до того, как он ушел из жизни, если вы помните, я вручал ему здесь награды соответствующие в Петербурге, специально приехал для того, чтобы встретиться с ним, потому что ему уже трудно было передвигаться. Он потом в беседе, у нас беседа небольшая состоялась, минут 30 мы еще отдельно поговорили по его просьбе. Я задержался и так основательно, получилась интересная беседа", — рассказал президент РФ.

"Один из тезисов, который прозвучал от него, был как раз таким: слишком мало внимания государство уделяет вопросам науки и образования, в том числе пропаганде научных знаний и пропаганде достижений тех людей, которые добиваются результатов в сфере науки. На мое замечание о том, что у нас есть такие программы и такие программы, он ответил: "Все это хорошо, но пропаганда в хорошем и широком смысле этого слова, особенно талантливая пропаганда, она чрезвычайно нужна", — добавил Путин.

По его словам, Гранин тогда сказал, что слова о необходимости пропаганды науки должны прозвучать на уровне президента страны.

"Мы в этом нуждаемся, когда с такого уровня формулируется задача подобного рода. Вот я, во-первых, это делаю, исполняя его наказ, а во-вторых, будем, конечно, побуждать наших деятелей искусства к тому, чтобы они тоже над этим поработали", — заверил участников съезда президент РФ.