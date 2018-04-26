Миронов призвал разумно подойти к ограничениям на ввоз лекарств из США

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия", лидер думской фракции эсеров Сергей Миронов призвал разумно подойти к вопросу об ограничениях на ввоз в РФ лекарств из США, предусмотренных подготовленным в Госдуме пакетом контрсанкций, так как некоторые российские аналоги на эти медпрепараты, по его словам, не оказывают того же лечебного действия.

"У нас есть своя позиция — как в народе говорят, с водой не выплеснуть и ребенка. Когда говорят, что, если есть аналоги российские, мы ввозить американские лекарства не будем, а вот если нет аналогов российских, тогда мы разрешим, но я получаю огромное количество писем от людей, больных разными заболеваниями, которые говорят: "Мы пробовали — аналог по формуле подходит, а по содержанию, по лечебному воздействию — абсолютно нет". Мы считаем, что, если мы не будем перегибать палку и если разумно подойти к поставке определенных товаров из США, но все-таки руководствоваться здравым смыслом", — заявил Миронов в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Он уточнил, что поддерживает введение контрсанкций и считает их необходимыми, однако полагает, что к их разработке нужно подойти "с холодной головой".

Ранее, комментируя эту тему, Миронов отмечал, что проект контрсанкций позволит стимулировать развитие российской фармакологической отрасли и способствовать импортозамещению в этой сфере. Он обращал внимание, что ряд американских препаратов не имеет аналогов в России, так как в большинстве своем они защищены патентами, и российские производители не имели возможности работать в этом направлении, поскольку американские фармкомпании обладают эксклюзивными правами.

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.