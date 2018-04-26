Мосгортур отметил снижение вдвое числа жалоб родителей на детский отдых

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Количество жалоб родителей на безопасность в местах детского отдыха, качество питания, трансфер и бытовые условия в 2017 году уменьшилось в два раза, заявил в четверг первый заместитель генерального директора Московского агентства организации отдыха и туризма (Мосгортур) Андрей Авдеев.

Выступая на пресс-конференции, посвященной организации безопасного летнего детского отдыха, он сообщил, что в начале 2018 года было проведено первое в истории комплексное исследование рынка детского отдыха в России.

"Мы опросили более 1,8 тысячи родителей школьников со всей страны, которые принимали решение об отправке ребёнка в лагерь. Согласно исследованиям, родители на первое место ставят вопросы безопасности. Родителей действительно это волнует", — уточнил Авдеев.

"Количество жалоб родителей на питание, трансфер и бытовые условия уменьшилось в два раза. Многие поставщики услуг исправляют замечания и таким образом повышают качество услуг, делая их конкурентоспособными", — отметил представитель Мосгортура.

Государственное автономное учреждение культуры "Московское агентство организации отдыха и туризма" ("Мосгортур") занимается организацией детского отдыха и оздоровления и является крупнейшим организатором отдыха для детей льготных категорий, определенных постановлением правительства Москвы.