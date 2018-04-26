Родители многодетных семей в Липецкой области получат премии

ЛИПЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Двадцать пять многодетных семей Липецкой области, прожившие вместе в браке от 30 до 60 лет, получат премии по 50 тысяч рублей от региональных властей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Липецкой области.

Региональные премии в поддержку многодетных семей выплачиваются жителям Липецкой области с 2007 года. С этой инициативой выступил глава региона Олег Королёв.

"Премии получат семьи, показавшие пример ответственного воспитания детей и пользующиеся уважением земляков. Среди обладателей премий в этом году супруги, прожившие в браке от 30 до 60 лет, в частности семья из Усманского района, в которой воспитываются девять детей", — сказал собеседник агентства.

"Укрепление авторитета семьи, создание условий для полноценной жизни семей с детьми — первоочередная цель для всех нас", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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