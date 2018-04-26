Путин призвал ведущие вузы повышать профессиональный уровень преподавателей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Ведущие российские вузы должны продолжить работу по повышению качества научного и преподавательского состава, считает президент России Владимир Путин.

"Я очень просил бы Российский союз ректоров, наши ведущие учебные заведения продолжить работу над эффективными механизмами повышения профессионального уровня научного и педагогического состава отечественных вузов", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров.

Он добавил, что в российской высшей школе сформировалось ядро сильных высших учебных заведений, формируется сеть опорных вузов в субъектах РФ. "Однако наряду с этим многие вузы и в столичных городах, и в регионах зачастую не демонстрируют способности решать серьезные задачи, не готовы к обновлению в соответствии с теми глобальными изменениями, которые происходят в науке и технологиях во всех сферах жизни", — сказал президент.

По его словам, попытки изменить ситуацию зачастую сводятся к написанию "достаточно умозрительных, оторванных от реальности программ и просьбам просто дать побольше денег".

"Конечно, очень хорошо прислониться к министерству финансов, это ясно. Но ясно также и другое. Проблемы, а вы это хорошо знаете, далеко не только в объемах финансирования. Главный вопрос — это грамотный, современный подход к организации, поставке самого дела и, конечно же, в кадрах", — уверен Путин.