Традицию трудовых первомайских демонстраций возродят в Твери

ТВЕРЬ, 26 апр — РИА Новости. Власти Тверской области приняли решение возродить в Твери традицию проведения праздничной демонстраций 1 мая, в которой ее главными участниками станут трудовые коллективы региона, спортсмены, волонтеры, представители общественных и профсоюзных организаций, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

"Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества. Поэтому в Твери с этого года будет возрождена традиция первомайских демонстраций трудовых коллективов", — сказал Руденя журналистам по окончании заседания областного правительства.

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