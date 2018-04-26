Участники акции "Георгиевская ленточка" в Калининграде станцевали вальс

КАЛИНИНГРАД, 26 апр — РИА Новости. Участники Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в Калининграде устроили флешмоб, выстроившись таким образом, чтобы получилось слово "Победа", а также станцевали вальс на главной площади города – площади Победы, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Молодые люди при поддержке областного агентства по делам молодежи, Центра молодежи и регионального отделения движения "Волонтеры Победы" провели флешмоб, выстроившись в слово "Победа", и станцевали вальс, приглашая присоединиться всех желающих. Кроме того, жители города смогли написать послания ветеранам, которые волонтеры передадут им 9 мая", — говорится в сообщении.

Участниками акции стали волонтеры, активисты Российского движения школьников и движения Юнармия, представители калининградского отделения "Российских студенческих отрядов", детских и молодежных общественных объединений, образовательных организаций, а также жители и гости региона.

Акция стартовала во вторник по всей стране. Пункты раздачи ленточек будут организованы и в каждом муниципальном образовании Калининградской области. Ожидается, что до дня Победы жителям и гостям региона раздадут 30 тысяч ленточек.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".