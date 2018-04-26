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Общество

Участники акции "Георгиевская ленточка" в Калининграде станцевали вальс

Сюжет:
Акция "Георгиевская ленточка-2018" (27)
15:3226.04.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в МосквеВолонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЛИНИНГРАД, 26 апр — РИА Новости. Участники Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в Калининграде устроили флешмоб, выстроившись таким образом, чтобы получилось слово "Победа", а также станцевали вальс на главной площади города – площади Победы, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Жителям Кузбасса посоветовали носить георгиевские ленточки ближе к сердцу
"Молодые люди при поддержке областного агентства по делам молодежи, Центра молодежи и регионального отделения движения "Волонтеры Победы" провели флешмоб, выстроившись в слово "Победа", и станцевали вальс, приглашая присоединиться всех желающих. Кроме того, жители города смогли написать послания ветеранам, которые волонтеры передадут им 9 мая", — говорится в сообщении.

Участниками акции стали волонтеры, активисты Российского движения школьников и движения Юнармия, представители калининградского отделения "Российских студенческих отрядов", детских и молодежных общественных объединений, образовательных организаций, а также жители и гости региона.

Акция стартовала во вторник по всей стране. Пункты раздачи ленточек будут организованы и в каждом муниципальном образовании Калининградской области. Ожидается, что до дня Победы жителям и гостям региона раздадут 30 тысяч ленточек.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка" впервые была проведена в 2005 году. С момента своего появления она стала не только всероссийской, но и международной.Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Акция "Георгиевская ленточка" впервые была проведена в 2005 году. С момента своего появления она стала не только всероссийской, но и международной.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУ стен МИА "Россия сегодня", где во вторник был дан старт "Георгиевской ленточки", в преддверии празднования Дня Победы была также открыта интерактивная фотовыставка, на которой можно увидеть кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро". Публицист МИА "Россия сегодня", писатель и историк Петр Романов провел авторскую экскурсию для гостей выставки, услышать которую можно с помощью QR-кода, которым оснащены экспонаты.Писатель и историк, публицист МИА Россия сегодня Петр Романов проводит авторскую экскурсию для гостей выставки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
У стен МИА "Россия сегодня", где во вторник был дан старт "Георгиевской ленточки", в преддверии празднования Дня Победы была также открыта интерактивная фотовыставка, на которой можно увидеть кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро". Публицист МИА "Россия сегодня", писатель и историк Петр Романов провел авторскую экскурсию для гостей выставки, услышать которую можно с помощью QR-кода, которым оснащены экспонаты.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтор идеи проведения акции "Георгиевская ленточка", заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, журналист и радиоведущий, ветеран "Иновещания" Леонид Сиган и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.Автор идеи, журналист Наталья Лосева; журналист и радиоведущий, ветеран иновещания Леонид Сиган; директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автор идеи проведения акции "Георгиевская ленточка", заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, журналист и радиоведущий, ветеран "Иновещания" Леонид Сиган и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов отметил, что акция "Георгиевская ленточка" способствовала возрождению волонтерского движения в российской столице.Заместитель руководителя Департамента культуры г.Москвы Владимир Филиппов и автор идеи, журналист Наталья Лосева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов отметил, что акция "Георгиевская ленточка" способствовала возрождению волонтерского движения в российской столице.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор Роспатриотцентра Ксения Разуваева призвала внимательнее относиться к символу Победы. По ее словам, организаторы акции и волонтеры должны рассказывать о том, как правильно относиться к ленточке. "Это действительно символ, хотя и не наградной, но требует он определенного уважения", - отметила Разуваева.Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева и журналист Леонид Сиган
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева призвала внимательнее относиться к символу Победы. По ее словам, организаторы акции и волонтеры должны рассказывать о том, как правильно относиться к ленточке. "Это действительно символ, хотя и не наградной, но требует он определенного уважения", - отметила Разуваева.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАкция "Георгиевская ленточка" будет проходить вплоть до 9 мая.Девушка закрепляет георгиевскую ленточку на своей одежде в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Акция "Георгиевская ленточка" будет проходить вплоть до 9 мая.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОжидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на улице в Москве.Волонтер раздаёт георгиевские ленточки на улице в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Волонтер раздает георгиевские ленточки на улице в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре.Волонтер раздаёт георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДевушки делают селфи с георгиевской ленточкой на улице в Москве.Девушки делают селфи с георгиевской ленточкой на улице в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушки делают селфи с георгиевской ленточкой на улице в Москве.
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