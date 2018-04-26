В Нальчике пронесли георгиевскую ленту длиной 73 метра

НАЛЬЧИК, 24 апр – РИА Новости. Волонтеры Кабардино-Балкарии в день старта акции "Георгиевская ленточка" пронесли по главной улице Нальчика 73-метровую георгиевскую ленту, сообщает администрация столицы Кабардино-Балкарии.

В Нальчике акция "Георгиевская ленточка" началась с торжественного митинга на площади Согласия.

"После напутствий младшему поколению и слов благодарности героям Великой Отечественной войны георгиевскую ленту длиной 73 метра торжественно пронесли по главной улице города – проспекту Ленина – и вручили ее представителям Терского района", — говорится в сообщении.

Из Терского района ленту пронесут по всем муниципальным образованиям Кабардино-Балкарии. В Нальчик она вернется 9 мая, когда волонтеры торжественно пройдут с ней перед парадом Победы по улицам города.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.

С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".