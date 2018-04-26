Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Старт акции в Северной столице дан во вторник в 16.00 на Московском железнодорожном вокзале, а также в 17.00 в аэропорту "Пулково".

В этом году по заказу городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ изготовлено 1 600 000 георгиевских ленточек. Жители города смогут получить георгиевские ленточки через администрации районов — в подведомственных им учреждениях, организациях и на предприятиях, в отделениях "Почты России", многофункциональных центрах предоставления услуг, в центрах приема платежей "Петроэлектросбыт" и в отделениях Сбербанка.

С 5 мая волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки жителям и гостям Санкт-Петербурга у станций метрополитена.

По словам председателя городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева, в этом году принято решение раздавать георгиевские ленточки перед проведением торжественно-траурной церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище 8 мая, перед проведением парада на Дворцовой площади и во время прохождения участников всероссийского патриотического проекта "Бессмертный полк" по Невскому проспекту 9 мая.

Акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества. Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня") при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.