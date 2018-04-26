Жителям Кузбасса посоветовали носить георгиевские ленточки ближе к сердцу

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. В рамках всероссийской патриотической акции в Кемеровской области раздадут около 500 тысяч георгиевских ленточек и памятки о том, как правильно их носить: прикреплять на одежду ближе к сердцу и не привязывать на автомобили, сообщает во вторник региональный департамент молодежной политики и спорта.

"С сегодняшнего дня и вплоть 9 мая волонтеры бесплатно раздадут кузбассовцам около 500 тысяч черно-оранжевых лент, являющихся символом Победы. Акция пройдет во всех муниципалитетах Кемеровской области. Всего запланировано порядка 600 мероприятий. Участниками станут представители общественных объединений, работающих с подростками и молодежью, военно-патриотических клубов, бойцы молодежных добровольческих отрядов, волонтеры, ветераны, активные жители региона", — говорится в сообщении.

В Кемерово акция открылась у памятника воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Более 60 активистов молодежных волонтерских и добровольческих объединений раздали в первый день 3 тысячи георгиевских лент. Также они вручили кемеровчанам и гостям города памятки о том, как правильно носить георгиевские ленты.

"Лучшее место для символа памяти и уважения — у сердца. Поэтому ленту лучше всего крепить с левой стороны — на лацкане пиджака, пальто, куртки. Не допускается ношение ленты в испорченном виде, на голове, ниже пояса. Также не рекомендуется прикреплять георгиевскую ленту на кузов автомобиля", — отметили в департаменте.

В Таштаголе только за один день волонтеры вручили горожанам около 1 тысячи георгиевских лент. Акцию провели 40 воспитанников социально-реабилитационного центра и студентов Таштагольского многопрофильного техникума у скульптуры "Камень на ладони" и у центрального универмага. Ребята также рассказывали прохожим об этике ношения ленты. В Юрге за сегодняшний день представители волонтерских объединений образовательных учреждений вручили местным жителям и гостям города 1 тысячу лент — треть от общего количества, запланированного на все время акции.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".