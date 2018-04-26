Жителям Кузбасса посоветовали носить георгиевские ленточки ближе к сердцу

КЕМЕРОВО, 26 апр — РИА Новости. В рамках всероссийской патриотической акции в Кемеровской области раздадут около 500 тысяч георгиевских ленточек и памятки о том, как правильно их носить: прикреплять на одежду ближе к сердцу и не привязывать на автомобили, сообщает во вторник региональный департамент молодежной политики и спорта.
"С сегодняшнего дня и вплоть 9 мая волонтеры бесплатно раздадут кузбассовцам около 500 тысяч черно-оранжевых лент, являющихся символом Победы. Акция пройдет во всех муниципалитетах Кемеровской области. Всего запланировано порядка 600 мероприятий. Участниками станут представители общественных объединений, работающих с подростками и молодежью, военно-патриотических клубов, бойцы молодежных добровольческих отрядов, волонтеры, ветераны, активные жители региона", — говорится в сообщении.
В Кемерово акция открылась у памятника воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Более 60 активистов молодежных волонтерских и добровольческих объединений раздали в первый день 3 тысячи георгиевских лент. Также они вручили кемеровчанам и гостям города памятки о том, как правильно носить георгиевские ленты.
"Лучшее место для символа памяти и уважения — у сердца. Поэтому ленту лучше всего крепить с левой стороны — на лацкане пиджака, пальто, куртки. Не допускается ношение ленты в испорченном виде, на голове, ниже пояса. Также не рекомендуется прикреплять георгиевскую ленту на кузов автомобиля", — отметили в департаменте.
В Таштаголе только за один день волонтеры вручили горожанам около 1 тысячи георгиевских лент. Акцию провели 40 воспитанников социально-реабилитационного центра и студентов Таштагольского многопрофильного техникума у скульптуры "Камень на ладони" и у центрального универмага. Ребята также рассказывали прохожим об этике ношения ленты. В Юрге за сегодняшний день представители волонтерских объединений образовательных учреждений вручили местным жителям и гостям города 1 тысячу лент — треть от общего количества, запланированного на все время акции.
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной. С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Акция "Георгиевская ленточка" впервые была проведена в 2005 году. С момента своего появления она стала не только всероссийской, но и международной.
У стен МИА "Россия сегодня", где во вторник был дан старт "Георгиевской ленточки", в преддверии празднования Дня Победы была также открыта интерактивная фотовыставка, на которой можно увидеть кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива "Совинформбюро". Публицист МИА "Россия сегодня", писатель и историк Петр Романов провел авторскую экскурсию для гостей выставки, услышать которую можно с помощью QR-кода, которым оснащены экспонаты.
Автор идеи проведения акции "Георгиевская ленточка", заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, журналист и радиоведущий, ветеран "Иновещания" Леонид Сиган и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева.
Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов отметил, что акция "Георгиевская ленточка" способствовала возрождению волонтерского движения в российской столице.
Директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева призвала внимательнее относиться к символу Победы. По ее словам, организаторы акции и волонтеры должны рассказывать о том, как правильно относиться к ленточке. "Это действительно символ, хотя и не наградной, но требует он определенного уважения", - отметила Разуваева.
Акция "Георгиевская ленточка" проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества.
Акция "Георгиевская ленточка" будет проходить вплоть до 9 мая.
Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
Волонтер раздает георгиевские ленточки на улице в Москве.
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре.
Девушки делают селфи с георгиевской ленточкой на улице в Москве.