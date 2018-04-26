Для поддержки задержанных на Украине крымчан создадут мониторинговую группу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Мониторинговая группа будет создана в Крыму для отслеживания ситуации с задержанными на Украине крымчанами и помощи их родным, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее он заявлял, что задержание крымских рыбаков сейнера "Норд" и крымчанки-волонтера на Украине является вымещением злобы на простых гражданах и говорит о трусости и слабости тех, кто это делает.
"В рамках встречи с главой общественной палаты республики Крым Григорием Адольфовичем Иоффе договорились о создании мониторинговой группы, которая займется вопросами, связанными с поддержкой родных и близких, пострадавших от незаконных действий Украины, оказанием юридической, методической и материальной помощи, а также освещением ситуации в СМИ, в том числе зарубежных", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.
"Последний случай с задержанием украинскими властями крымской активистки в очередной раз доказывает, что руководство сопредельного государства не знает слова "закон". Киев желает лишь одного – наказать крымчан за выбор, совершенный в 2014 году. Еще раз напомню (президенту Украины — ред.) господину Порошенко и его прихлебателям, что выбор крымчан окончательный и никакие акции против нас не изменят принятого решения", — написал он.
В среду Херсонский городской суд на два месяца арестовал активистку движения "Волонтеры победы" Елену Одновол, которую задержали на границе с Крымом.
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