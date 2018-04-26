Для поддержки задержанных на Украине крымчан создадут мониторинговую группу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Мониторинговая группа будет создана в Крыму для отслеживания ситуации с задержанными на Украине крымчанами и помощи их родным, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее он заявлял, что задержание крымских рыбаков сейнера "Норд" и крымчанки-волонтера на Украине является вымещением злобы на простых гражданах и говорит о трусости и слабости тех, кто это делает.

"В рамках встречи с главой общественной палаты республики Крым Григорием Адольфовичем Иоффе договорились о создании мониторинговой группы, которая займется вопросами, связанными с поддержкой родных и близких, пострадавших от незаконных действий Украины, оказанием юридической, методической и материальной помощи, а также освещением ситуации в СМИ, в том числе зарубежных", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

Глава Крыма еще раз подчеркнул, что своими действиями власти Украины хотят наказать крымчан за их выбор.

"Последний случай с задержанием украинскими властями крымской активистки в очередной раз доказывает, что руководство сопредельного государства не знает слова "закон". Киев желает лишь одного – наказать крымчан за выбор, совершенный в 2014 году. Еще раз напомню (президенту Украины — ред.) господину Порошенко и его прихлебателям, что выбор крымчан окончательный и никакие акции против нас не изменят принятого решения", — написал он.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в больнице на Украине.

В среду Херсонский городской суд на два месяца арестовал активистку движения "Волонтеры победы" Елену Одновол, которую задержали на границе с Крымом.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>