В Совфеде заявили о необходимости качественно улучшать социальную политику

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова считает, что главная задача нового правительства РФ — реализовать идею прорыва во всех сферах жизни общества ради благополучия людей, это требует качественного улучшения социальной политики.

Новый кабинет министров будет сформирован после инаугурации президента РФ 7 мая.

"Главная задача – реализовать ту идею прорыва во всех сферах жизни нашего общества ради благополучия людей, которая поставлена в послании президента. Это требует качественного улучшения социальной политики", — сказала Карелова РИА Новости в четверг.

На первое место сенатор ставит кардинальные меры по борьбе с бедностью. "Кроме того, нужны серьезные инвестиции в инфраструктуру социальной сферы. Это – одно из условий создания среды, комфортной для всех возрастов", — отметила она.

В "Десятилетие детства" нужно решить задачу создания современной инфраструктуры детских учреждений: не только школ, детских садов, детских поликлиник, как это уже сделано или запланировано, но и яслей, детских больниц, загородных учреждений детского отдыха, подчеркнула Карелова.

"Для этого нужна соответствующая инвестиционная политика: дать новые импульсы государственно-частному партнерству, больше свободы предпринимателям, снять барьеры, которые мешают развитию частной инициативы", — заключила законодатель.