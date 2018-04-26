Почти 47 миллионов рублей выделены на проект по доступной среде на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Почти 47 миллионов рублей направлены на работы по созданию доступной среды в 15 социальных учреждениях Камчатского края.

Деньги пойдут на установление пандусов и поручней, оборудование санитарно-гигиенических помещений для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Подпрограмма "Доступная среда в Камчатском крае" реализуется на условиях софинансирования. Из федерального бюджета на эти цели поступило 11,049 миллиона рублей, и еще 35,768 миллиона рублей выдели бюджет Камчатского края", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, планируется провести работы по обеспечению доступности в 15 учреждениях социальной сферы, включая здравоохранение, социальную защиту, образование, культуру и центр занятости населения.

"Комплексная работа направлена на обеспечение полноценного участия инвалидов в общественной жизни и работе по социально-экономическому развитию страны. Сегодня на территории Камчатского края действуют как федеральные, так и региональные программы, направленные на решение этих задач", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Камчатского края Владимира Пригорнева.

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