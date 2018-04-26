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Общество

Экологи выяснили вероятную причину гибели кита у берегов Сахалина

13:4826.04.2018
(обновлено: 13:49 26.04.2018)
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© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений МамаевГорбатый кит. Архивное фотоГорбатый кит. Архивное фото
© Пресс-служба заповедника “Командорский”. Евгений Мамаев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр — РИА Новости. Экологи выяснили наиболее вероятную причину гибели кита, которого накануне прибило к западному побережью Сахалина, сообщил в четверг руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

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"У кита отсутствовал хвост, однако на остатках хвостового стебля сохранились раны, по которым можно с полной уверенностью сказать, что они оставлены веревками, длительное время перетиравшими кожу и мягкие ткани. Раны имеют типичный для таких случаев застарелый характер и вид глубоких кольцевых борозд", — сообщил Лисицын.

По его словам, сахалинские экологи хорошо знакомы с такими повреждениями на примере других морских млекопитающих – сивучей, на лежбищах которых в последние годы растет число особей с обрывками сетей и веревок на шеях, постепенно и неизбежно убивающих этих животных.

К такому выводу пришла совместная полевая группа "Эковахты" и экологического клуба "Бумеранг". В обследовании принял участие и известный сахалинский биолог Питер ван дер Вольф.

Экологи установили, что животное относится семейству гладких китов подотряда усатых китов и вероятнее всего принадлежит виду "гренландский кит". Он занесен в Красную книгу России в категории "исчезающий" и встречается в основном в Арктике, однако одна небольшая малоизученная его популяция обитает в Охотском море севернее Сахалина, в районе Шантарских островов. Длина мертвого кита составила 10,8 метра, и это была совсем молодая особь, фактически детеныш возрастом около года.

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По данным экологов, Шантарские острова, где обитают гренландские киты, максимально удалены от каких-либо населенных пунктов, заметные морские течения проходят далеко в стороне, и поэтому этот район Охотского моря — один из самых чистых и свободных от морского мусора во всем северном Тихом океане.

"Единственным значимым источником дрейфующих веревок здесь является рыбный промысел, в ходе которого сетные орудия лова нередко теряются и, будучи изготовленными из стойких синтетических материалов, десятилетиями остаются в морской среде, становясь смертельной ловушкой для различных морских млекопитающих. С большой вероятностью, детеныш гренландского кита стал жертвой одной из них", — сообщил Лисицын.

Он подчеркнул, что проблема запутывания в сетях на Сахалине остро стоит и для других китов – прежде всего для охотско-корейской популяции серого кита, последние 180 особей которой обитают у берегов северо-восточного Сахалина, в районе залива Пильтун.

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