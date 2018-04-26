Отопительный сезон в Тамбовской области прошел без ЧП

ТАМБОВ, 26 апр — РИА Новости. Отопительный сезон в Тамбовской области прошел без нештатных ситуаций, не были допущены аварийные и чрезвычайные ситуации на объектах жизнеобеспечения региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Итоги отопительного сезона 2017-2018 годов обсуждались на брифинге, в котором приняла участие начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева.

"Ход подготовки и прохождения отопительного периода координировался штабом по обеспечению электроснабжения на территории Тамбовской области во взаимодействии с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. Из-за изношенности инженерных коммуникаций были кратковременные перерывы в электро-, тепло-, газо-, водоснабжении и водоотведении потребителей, их ликвидировали аварийно-восстановительные бригады в кратчайшие сроки, но серьезных аварий удалось избежать", — сказала Григорьева.

В пресс-службе отметили, что подготовка к новому отопительному периоду начнется сразу после того, как остынут батареи в домах. До 15 мая в муниципалитетах проведут обследование технического состояния всех объектов и обозначат объем предстоящих работ. До 1 июня будут утверждены мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года, а до 1 октября все подготовительные работы будут завершены.

В пресс-службе добавили, что глава администрации Тамбовской области Александр Никитин дал поручение региональному штабу обеспечить контроль хода подготовки объектов теплоснабжения к новому отопительному сезону.

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