Количество волонтерских центров в России планируют удвоить к концу года

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Количество волонтерских центров в России до конца 2018 года, который объявлен Годом добровольца, планирует увеличить с 180 до 350, соответствующих ресурсных центров в регионах — с 17 до 50, волонтерских школьных отрядов — с 1,5 тысяч до 5 тысяч, сообщила руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в РФ, директор ФГУП "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" Ксения Разуваева.

Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Также в начале февраля этого года глава государства подписал закон о статусе волонтерских организаций, который уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

"Есть несколько направлений Года… Во-первых, это формирование инфраструктуры по поддержке добровольчества. У нас на сегодняшний день создано порядка 1,5 тысяч школьных волонтёрских отрядов. На базе Российского движения школьников мы планируем эту цифру увеличить до конца года до 5 тысяч", — сообщила Разуваева на пресс-конференции "Новое в законодательстве и практике добровольчества (волонтерства) в России" в четверг.

Кроме того, сейчас уже создана модель детского волонтерского центра, добровольческого отряда, которая была собрана на основе лучших региональных практик, отметила она.

"Далее, эта модель будет как раз интегрирована в систему образования. И как раз мы рассчитываем, что позволит вовлечь ещё большее количество школьников в волонтёрское движение", — сказала Разуваева.

Популяризация добровольчества планируется и среди студентов. Как пояснила Разуваева, сегодня в России создано около 180 волонтёрских центров в стране.

"Мы также планирует увеличить их количество до конца года до 350", — сообщила глава дирекции по проведению Года добровольца в России.

Планируется значительно увеличить число и соответствующих ресурсных центров в регионах, добавила она.

"Самой основной нашей задачей в данном направлении является задача по созданию ресурсных центров в регионах. Если на конец прошлого года их было порядка 17, то на конец этого года мы планируем выйти на 50 региональных ресурсных центров", — сказала Разуваева.

По ее словам, также планируется в ближайшее время создать ресурсный центр поддержки волонтерства при министерстве культуры.

"Помимо этого, мы планируем до конца года обучить до 20 тысяч государственных служащих практикам работы с волонтёрами", — также сообщила она.

Разуваева также отметила, что в этом году впервые планируется участие российской делегации в большом составе во Всемирной конференции по волонтерству, которая пройдет в октябре в Германии.