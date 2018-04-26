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Общество

Количество волонтерских центров в России планируют удвоить к концу года

13:3726.04.2018
(обновлено: 15:08 26.04.2018)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаВолонтер. Архивное фотоВолонтер. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Количество волонтерских центров в России до конца 2018 года, который объявлен Годом добровольца, планирует увеличить с 180 до 350, соответствующих ресурсных центров в регионах — с 17 до 50, волонтерских школьных отрядов — с 1,5 тысяч до 5 тысяч, сообщила руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в РФ, директор ФГУП "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" Ксения Разуваева.

Главный документ добровольца: Что такое паспорт волонтера и зачем он нужен?
© РИА Новости / Виктор Клюшкин
Главный документ добровольца: Что такое паспорт волонтера и зачем он нужен?

Указом президента РФ Владимира Путина 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Также в начале февраля этого года глава государства подписал закон о статусе волонтерских организаций, который уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

"Есть несколько направлений Года… Во-первых, это формирование инфраструктуры по поддержке добровольчества. У нас на сегодняшний день создано порядка 1,5 тысяч школьных волонтёрских отрядов. На базе Российского движения школьников мы планируем эту цифру увеличить до конца года до 5 тысяч", — сообщила Разуваева на пресс-конференции "Новое в законодательстве и практике добровольчества (волонтерства) в России" в четверг.

Кроме того, сейчас уже создана модель детского волонтерского центра, добровольческого отряда, которая была собрана на основе лучших региональных практик, отметила она.

Поисково-спасательные работы отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Вера Костамо
Волонтер движения "Лиза Алерт": информация – наше все

"Далее, эта модель будет как раз интегрирована в систему образования. И как раз мы рассчитываем, что позволит вовлечь ещё большее количество школьников в волонтёрское движение", — сказала Разуваева.

Популяризация добровольчества планируется и среди студентов. Как пояснила Разуваева, сегодня в России создано около 180 волонтёрских центров в стране.

"Мы также планирует увеличить их количество до конца года до 350", — сообщила глава дирекции по проведению Года добровольца в России.

Планируется значительно увеличить число и соответствующих ресурсных центров в регионах, добавила она.

"Самой основной нашей задачей в данном направлении является задача по созданию ресурсных центров в регионах. Если на конец прошлого года их было порядка 17, то на конец этого года мы планируем выйти на 50 региональных ресурсных центров", — сказала Разуваева.

По ее словам, также планируется в ближайшее время создать ресурсный центр поддержки волонтерства при министерстве культуры.

"Помимо этого, мы планируем до конца года обучить до 20 тысяч государственных служащих практикам работы с волонтёрами", — также сообщила она.

Разуваева также отметила, что в этом году впервые планируется участие российской делегации в большом составе во Всемирной конференции по волонтерству, которая пройдет в октябре в Германии.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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dr_web
Скоро везде будут волонтерские должности, кроме управленцев страной.
14:07
26.04.2018
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