Минкомсвязи раскритиковало идею запрета рекламы лекарств на телевидении

ШАНХАЙ, 26 апр – РИА Новости. Инициатива запрета лекарственных препаратов на телевидении является крайне вредной и опасной, потому что за ней могут скрываться интересы фармацевтических компаний, заявил РИА Новости заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Во-первых мы считаем эту инициативу крайне вредной и опасной, потому что за этой инициативой могут скрываться интересы фармацевтических компаний и так называемого медицинского лобби навязать граждан определенные лекарственные препараты", — сказал Волин, который принимал участие в российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития".

Он подчеркнул, что когда лекарства рекламируются по телевидению, у людей есть возможность получить информацию о тех или иных лекарственных препаратах и они делают сознательный выбор.

"Если вы запрещаете рекламу лекарственных препаратов на телевидении, то вы по сути дела ставите человека в полную зависимость от врача, который может быть коррумпирован фармацевтической компанией.

Ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, экс-замглавы Минздрава, сенатор Игорь Каграманян и сенатор Сергей Лисовский внесли в Госдуму поправки, запрещающие рекламу лекарств на телевидении. В пояснительной записке парламентарии указывают, что уже существуют ограничения на рекламу лекарственных препаратов — отпускаемых по рецептам, а также содержащих наркотические или психотропные вещества.