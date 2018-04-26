Спасенных в Приморье тигров впервые выпустят "мягким способом"

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Специалисты впервые "мягким способом" выпустят на волю пару молодых тигров Сайхана и Лазовку, которых спасли и реабилитировали в Приморском крае, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Раненного Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморья, тигра с травмами глаз и черепа доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары успешно его прооперировали.

Юную самку спасли в декабре 2016 года, она осталась без матери в морозы и бродила возле поселка в Лазовском районе. У нее была повреждена лапа. Сейчас тигры поправились, обитают в вольере площадью 1,2 гектара, где созданы имитирующие дикую тайгу условия. МРОО "Центр "Тигр" в Приморье получила почти 5 миллионов рублей из Фонда президентских грантов на реабилитацию двух молодых тигров. Сообщалось, что тигров планируют выпустить в середине мая.

"Выпуск тигриной парочки будет юбилейным. Это 10 и 11 тигры, выпущенные из центра реабилитации в дикую природу. И впервые в Приморском крае выпуск тигров в родной дом будет осуществляться мягким способом", — говорится в сообщении.

Директор МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко отмечает, что для начала на месте выпуска тигров будет построен временный вольер.

"Там тигры будут находиться дней 10. За это время у них пройдет стресс после транспортировки. Затем дистанционно, без присутствия человека, вольер будет открыт, и они спокойно смогут уйти туда, куда посчитают нужным. Мягкий выпуск нужен для того, чтобы минимизировать стрессовый фактор, в результате чего пара сохранится", — отметил Кузьменко.

Перед выпуском в дикую природу тигров снабдят ошейниками с GPS-модулем, и специалисты продолжат наблюдение за хищниками. Специалисты надеются, что дружба Сайхана и Лазовки приведет к пополнению в тигриной группировке.