Спасенных в Приморье тигров впервые выпустят "мягким способом"

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Специалисты впервые "мягким способом" выпустят на волю пару молодых тигров Сайхана и Лазовку, которых спасли и реабилитировали в Приморском крае, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".
Юную самку спасли в декабре 2016 года, она осталась без матери в морозы и бродила возле поселка в Лазовском районе. У нее была повреждена лапа. Сейчас тигры поправились, обитают в вольере площадью 1,2 гектара, где созданы имитирующие дикую тайгу условия. МРОО "Центр "Тигр" в Приморье получила почти 5 миллионов рублей из Фонда президентских грантов на реабилитацию двух молодых тигров. Сообщалось, что тигров планируют выпустить в середине мая.
"Выпуск тигриной парочки будет юбилейным. Это 10 и 11 тигры, выпущенные из центра реабилитации в дикую природу. И впервые в Приморском крае выпуск тигров в родной дом будет осуществляться мягким способом", — говорится в сообщении.
Директор МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко отмечает, что для начала на месте выпуска тигров будет построен временный вольер.
Перед выпуском в дикую природу тигров снабдят ошейниками с GPS-модулем, и специалисты продолжат наблюдение за хищниками. Специалисты надеются, что дружба Сайхана и Лазовки приведет к пополнению в тигриной группировке.