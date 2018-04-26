Тюменская область примет более 230 переселенцев в 2018 году

ТЮМЕНЬ, 26 апр — РИА Новости. Более 230 человек планируется переселить в Тюменскую область в 2018 году в рамках государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы". В прошлом году по программе переехало более 240 человек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Соотечественники выбирают для проживания различные сельские территории региона — от Казанского до Уватского района. Наибольшее число человек с начала года переселилось в Заводоуковский городской округ, Ишимский и Исетский муниципальные районы", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что участники программы вместе с членами своих семей имеют возможность приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В целях стимулирования переезда и закрепления квалифицированных специалистов в сельской местности для участников программы предусмотрен ряд мер социальной поддержки.

За период реализации программы с 2013 по 2020 годы регионом планировалось принять 1680 человек. Фактически к концу 2017 года в Тюменскую область прибыло и поставлено на учет более 2,1 тысячи человек. Это связано с тем, что в 2014-2015 годах на территорию региона в экстренном массовом порядке прибыли граждане Украины, уточнил собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, 88% участников программы имеют высшее и среднее профессиональное образование, то есть относятся к квалифицированным рабочим кадрам.

"У нас есть точные расчеты, в каком количестве специалистов нуждаются предприятия региона, и какие им нужны специалисты. Поэтому большой дополнительной нагрузки на социальную сферу и другие отрасли региона не будет — все наши расчеты сбалансированы", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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