Прокуратура просит запретить эксплуатацию крупнейшего ТРК Пскова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием запретить эксплуатацию крупнейшего в Пскове торгового-развлекательного комплекса "Акваполис" до устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщает прокуратура Псковской области.
Также в ходе проверки установлено, что с нарушениями требований пожарной безопасности на территории города Пскова функционирует торговый развлекательный комплекс "Акваполис", добавили в прокуратуре. По данным надзорного ведомства, в здании торгового-развлекательного комплекса выявлены неисправности системы пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения, количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
"Согласно заключению специалистов и экспертов судебно-экспертного учреждения "Испытательная пожарная лаборатория" по Псковской области, выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, в связи с чем прокурором города Пскова в Псковский городской суд подано исковое заявление с требованиями о запрете ООО "Псков-Альянс", а также иным лицам эксплуатировать здание ТРК "Акваполис" до устранения нарушений требований пожарной безопасности", — говорится в сообщении.