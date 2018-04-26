В сети опубликовали тизер фильма Собчак об отце

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Опубликован тизер фильма телеведущей Ксении Собчак о ее отце, мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке с яркими высказываниями главы государства Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, сообщается на сайте телеканала "Дождь".

Ранее сообщалось, что документальный фильм "Дело Собчака" режиссера Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, выйдет в прокат 24 мая. В фильме поднимаются самые различные темы — об отношениях Собчака с первым президентом РФ Борисом Ельциным, о назначении Путина помощником мэра, здоровье градоначальника, поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм также вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии, работавшим с Собчаком, Виктором Золотовым, а также руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.

Известно, что интервью были записаны до старта президентской избирательной кампании в 2018 году.

Ранее Путин неоднократно в своих интервью рассказывал о работе с Собчаком. В марте в фильме Андрея Кондрашова, он поделился воспоминаниями о том, как и почему помог Собчаку уехать из страны.