Тюменцы стали призерами молодежных Дельфийских игр

ТЮМЕНЬ, 26 апр — РИА Новости. Одну золотую, три бронзовых медали и специальный приз завоевали представители Тюменской области на XVII молодежных Дельфийских играх России, которые завершились во Владивостоке, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Тюменская область была представлена в 12 номинациях. Среди них: скрипка, сольное народное пение, дизайн одежды, кулинарное искусство, искусство воспитания, визуализаци, я и презентация научного исследования, цирк, фортепиано, художественное чтение, домра, эстрадное пение, народный танец", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что золотую медаль в номинации "Народный танец" получил хореографический ансамбль "Солнечная карусель". Бронзовые медали в номинации "Искусство воспитания" вручены Екатерине Мокиной и Дарье Елисеевой. Бронзовой медали в номинации "Дизайн одежды" удостоился Ривал Баширов. Участнице в номинации "Визуализация и презентация научного исследования" Дарье Боликовой был вручен специальный приз "За высокий навык визуализации".

"За каждым подобным достижением — огромная кропотливая работа. В первую очередь — самих участников, которые неустанно трудятся, совершенствуют свое мастерство, закаляют волю и характер. Важным фактором успеха является и поддержка педагогов, наставников, родителей. Тюменская область стремится сформировать среду, в которой будут проявляться и побеждать талантливые люди", — подчеркнул глава региона Владимир Якушев.

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