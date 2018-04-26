Жителей Нижегородской области намерены освободить от поверок водосчетчиков

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Освобождение жильцов от обязанности самостоятельно проводить поверку водных счетчиков опробуют в Нижегородской области и в других регионах страны, заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"Еще одна социально значимая тема — развитие централизованной поверки водосчетчиков. Проект уже проходит апробацию в Калининградской и Кировской областях, в ближайшее время ожидается подключение Нижегородской области и других регионов", — сказал Абрамов на заседании коллегии ведомства.

По его словам, по итогам этих экспериментов совместно с Минстроем РФ решат вопрос о целесообразности изменения правил поверки приборов учета.