КРАСНОЯРСК, 26 апр — РИА Новости. Гималайская медведица Аза из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" показала посетителям рожденных весной медвежат, сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети "ВКонтакте".

"Весной у медведицы Азы родились медвежата, и сотрудники парка с нетерпением ждали, когда же медведица покажет им своих малышей. И вот на этой неделе Аза впервые "вывела в свет" двоих замечательных медвежат", — говорится в сообщении.

В зоопарке добавили, что пол медвежат пока не определен, соответственно, у них нет и имен. Гималайский медведь Ежик живет в зоопарке Красноярска с 2000 года, медведица Аза – с 2001 года. До этого момента пара лишь один раз становилась родителями – двое детей красноярских гималайских медведей, Фил и Нил, сейчас живут в российских зоопарках.