Волин призвал российские власти создавать интернет-проекты с Китаем

ШАНХАЙ, 26 апр – РИА Новости. России и Китаю нужно разрабатывать собственные платформы распространения информационных продуктов, но при этом не отказываться от использования и сторонних, считает заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Если мы не будем использовать все имеющиеся каналы коммуникации, то мы в какой-то момент можем оказаться в такой ситуации, когда товар произведен, а его доставка не произведена. Поэтому и в России, и в Китае занимаются созданием собственных платформ коммуникации. Это не значит, что мы не должны использовать те платформы, которые есть, в том числе и чужие. Они достаточно активно используются. Например, тот же самый Facebook, он используется как российскими средствами массовой информации, так и китайскими", — сказал Волин журналистам в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития".

Он отметил, что "китайские СМИ совсем не смущает тот факт, что Facebook в Китае блокируется". "Они исходят из того, и мы это специально обсуждали, если есть канал и у канала есть потребители, то не воспользоваться этим каналом будет глупо", — пояснил Волин.

"То же самое происходит у нас, но мы понимаем, что на чужих платформах мы можем быть уязвимы, и поэтому мы должны разрабатывать собственные платформы, в том числе и совместные. Хорошей такой платформой является "Россия и Китай: главное" — платформа, которая была создана МИА "Россия сегодня" и Международным радио Китая", — добавил замминистра.

По мнению Волина, во многом будущее будет зависеть от возможности самостоятельных и индивидуальных способов распространения информации, когда любой пользователь точки мира в состоянии будет найти возможность получать тот контент, который его интересует.