Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России идет на спад

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снижается, сообщает Роспотребнадзор.

"В Российской Федерации на 16-й неделе текущего года (16.04.2018-22.04.2018) отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса, снижение географического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения зарегистрировано в 19 регионах.

Среди детей до двух лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в трех регионах, среди детей от трех до шести лет — в десяти, от семи до 14 — в десяти и среди людей старше 15 лет — в 20 регионах.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.