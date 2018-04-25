Мессенджеры и соцсети обновляются для нового закона ЕС о защите данных

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Соцсеть Instagram, музыкальная онлайн-платформа SoundCloud, а также другие мессенджеры и соцсети обновляют условия предоставления услуг и политики конфиденциальности перед вступлением в силу нового регламента защиты персональных данных в ЕС, говорится в сообщениях сервисов.
"Мы обновили наши правила по интеллектуальной собственности, но ваши права не меняются. Вы по-прежнему владеете своими фото и видео. Мы внесли изменения в то, как используем информацию, которая показывает активность в Instagram…. Мы также обновили политику управления данными, которая содержит информацию о том, как данные собираются, распространяются и используются на продуктах Facebook, включая Instagram", — говорится в сообщении Instagram.
SoundCloud в свою очередь сообщил, что обновит договор использования 25 мая, чтобы соответствовать новым правилам. "Изменения объяснят пользователям SoundCloud, таким как вы, как вы контролируете свои данные, и как их использует SoundCloud", — отметили в сервисе.
Лицам до 16
Мессенджер WhatsApp ввел возрастное ограничение для использования в Европе, теперь сервис станет недоступен для лиц младше 16 лет. "В следующем месяце Евросоюз обновит свои законы конфиденциальности, требуя большой прозрачности в том, как информация используется в интернете. … Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис", — говорится в заявлении.
Не уточнялось, как именно администраторы мессенджера намерены подтверждать возраст пользователя при регистрации. Как сообщается, пользователи из других стран могут продолжить использовать мессенджер после наступления 13 лет, если это не противоречит законодательству страны.