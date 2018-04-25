Парадный строй 9 мая в Ростове-на-Дону впервые возглавят Т-34 и "Катюша"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости. Парадный строй 9 мая в Ростове-на-Дону впервые возглавят легендарный танк Т-34 и БМ-13 "Катюша"; всего в параде примут участие 2,6 тысячи военнослужащих и около 70 единиц современного вооружения и военной техники, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Открывать парад на Театральной площади донской столицы будут девочки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса.

"Всего 9 мая в Ростове-на-Дону торжественным маршем пройдут более 2,6 тысячи военнослужащих ЮВО. Возглавят механизированную колонну впервые в ростовском параде легендарный танк Т-34 и БМ-13 "Катюша", — сказал Астафьев.

Далее проследует около 70 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр", бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", реактивные системы залпового огня "Град-М", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и другая техника.

По традиции в параде Победы примут участие суворовцы. "На вас лежит особая, ответственная задача — вы прямые продолжатели славных подвигов. Согласно давней традиции суворовцы всегда являлись украшением парадов, подчеркивая преемственность поколений", — обратился к суворовцам командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников во время проверки готовности парадных расчетов.