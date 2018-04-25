В российских вузах запустили образовательный проект, посвященный аутизму

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский фонд "Выход" совместно с Минобрнауки РФ в среду объявил о запуске образовательного проекта для студентов, аспирантов и педагогов, посвященного изучению расстройств аутистического спектра, рассказала на встрече в Минобрнауки глава фонда Авдотья Смирнова.

Презентация приурочена к месяцу информирования об аутизме.

Как пояснила Смирнова, основой проекта стал онлайн-курс для вузов, существующий также в виде учебника. Он был создан на базе СпбГУ и будет размещен на платформах Coursera, openedu.ru. С курсом связаны два сервиса: онлайн-энциклопедия и архив современных научных публикаций с рефератами статей на русском языке.

Первый сервис представляет собой сборник всех понятий и имен, которые звучат сегодня при описании расстройства аутистического спектра. Второй сервис дает доступ к научным работам об аутизме. Смирнова подчеркнула, что коррекция аутизма в первую очередь должна происходить в педагогической сфере. Однако проект будет полезен не только для студентов, научных сотрудников, педагогов, но и для родителей.

Как отметила в свою очередь заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, это знаковое событие в системе образования.

"Конечно, мы понимаем, что сделали лишь первые, пробные шаги на этом пути. Так, в 2016 году мы открыли наш федеральный государственный Центр по периодическому сопровождению и работе с детьми-аутистами. Сегодня в 34 регионах РФ созданы подобные центры. Это уже в структуре оказания профессиональной помощи нашим детям и семьям", — сказала она.