В Петербурге детей, заболевших сальмонеллезом в саду, выписали из больницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Четверо детей после вспышки кишечной инфекции в детском саду №46 Пушкинского района Санкт-Петербурга выписаны из больницы, остальные 13 — лечились на дому, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что очаг кишечной инфекции зарегистрирован в детском саду №46 Пушкинского района. Всего пострадал 21 человек, в том числе 17 детей. Было госпитализировано 4 ребенка. Диагноз "сальмонеллез" установлен 18 пострадавшим, из них 16 детей. Прокуратура Пушкинского района начала проверку в связи с информацией об отравлении воспитанников детского сада.

"За период с 4 по 14 апреля в Детскую городскую больницу №22 поступили 4 ребенка с диагнозом острая кишечная инфекция. Все дети прошли курс лечения и выписаны из больницы. Остальные 13 детей (безсимптомные носители) прошли курс лечения на дому препаратами, в том числе бактериофагом", — написала Митянина в Twitter.